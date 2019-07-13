منظمات حقوقية توجه رسالة لشركة "أم تي إن"

طالبت 23 منظمة حقوقية افريقية وغربية شركة ام تي إن بالوفاء بالتزاماتها تجاه الحقوق الرقمية والكشف عن الأضرار التي لحقت بعملاء الشركة والشركة والمجتمع السوداني جراء قطع خدمة الانترنت . كما طالبت في مذكرة لها للرئيس التنفيذي لشركة أم تي ان بالكشف عن طبيعة المطالب الحكومية التي أدت إلي قطع الإنترنت لخمس أسابيع وما إذا كانت هنالك ضغوط على الشركة لإخفاء هذه المطالب وشددت على ضرورة الامتناع عن قطع خدمة الانترنت مستقبلاً.



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