العراق يشدد على متانة علاقته بالاتحاد الأوروبي

وأضاف الصحاف، اليوم السبت، أن الجانبين عازمان على الالتزام المشترك بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددا على الصداقة المتينة التي تجمعهما، والتي تعمقت في السنوات الأخيرة من خلال التعاون المشترك لهزيمة "داعش" الإرهابي.
وأكد المتحدث على أن إسهام الاتحاد بـ 1.2 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والاستقرار والتنمية والتعاون الأمني، منذ عام 2014، هو خير شاهد على التزامه طويل الأمد بالشراكة الاستراتيجية مع العراق.
وفي وقت سابق، وصلت المفوضة العليا لشؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية.
وقال مراسل RT نقلا عن مصادر عراقية، إن "موغيريني ستبحث مع مسؤولين حكوميين جهود العراق في ملف المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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