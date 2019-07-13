والتهمت حرائق الغابات بسرعة عالية مزارع سابقة لقصب السكر، ولا تزال النيران مشتعلة في ربع المساحة المنكوبة، ما دفع مئات المدنيين إلى مغادرة ديارهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمنا.
وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة تحقق في أحد الحرائق بسبب شبهات بأنه شب بفعل فاعل.
وعلى الرغم من سيطرة السلطات المحلية على نحو 60% من النيران، حذر مسؤولون محليون من أن مراكز لإيواء النازحين في الجزيرة قد تضطر إلى استئناف عملها للتعامل مع موجات جديدة من المواطنين الهاربين من النيران.
ومما خفف من نتائج الحرائق، اندلاعها في مناطق غير مأهولة، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات بين سكان الجزيرة وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية.
وجاءت هذه التطورات بالتوازي مع إعلان الرئيس، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، مع اقتراب العاصفة الإستوائية "باري" من ساحل نيو أورلينز.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق واسعة النطاق في ولاية هاواي الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.