محمد العراقي : تلقيت طلباً للعمل مساعداً للرئيس بمجلس المريخ وجاهز لخدمة النادي

الخليج 365 :

كشف قطب نادي المريخ محمد العراقي عن أنّه تلقى طلبًا من مجلس المريخ الحالي بالانضمام لعضويته في منصب مساعد الرئيس، مشيرًا إلى أنّه جاهز لخدمة النادي وقَبِل بالموافقة بعد الاتصالات التي تلقاها من المجلس.

وقال محمد العراقي في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز” إنّ اتصالات المجلس كانت مشجعّة، مؤكّدًا أنّه تمت مطالبته برؤية متكاملة عن العمل في مجال التسويق.

وأضاف”دفعت بخطة للمجلس لإعادة إصدار صحيفة النادي، وذلك لدعم الاستثمار الذي يعدّ العنصر الأهم في الوقت الراهن لمجابهة تحديات المنصرفات”.

وفي مايو الماضي، دفعت مجموعة ما تسمى”بالوفاق المريخي” بقيادة محمد الشيخ مدني،عبد المنعم النذير، كمال شقاق، التركي أوكتاي، بدر الدين عبد الرحيم، باستقالاتٍ مفاجئة على إثرِ خلافات داخل المجلس.

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وكان المقترح الذي برز في المريخ خلال الأيام الماضية بضم كلٍ من خالد الكتيابي ومحمد العراقي للمجلس الحالي بعد الاستقالات التي دفع به عددٍ من الأعضاء قد أثار جدلاً كبيرًا.

وكشفت مصادر لـ”باج نيوز” عن تحرير نادي المريخ خطابًا لاتحاد الكرة بتعيين أعضاء جدد في مجلسه لسد الفراغ بعد استقالة الأمين العام محمد جعفر قريش.

وأقرّ العراقي بأنّه توقع قرار اتحاد الكرة برفض خطوة تعيينه، مبينًا أنّ ذلك تمّ لجهة أنّ المجلس الحالي أمامه مهمة محدّدة من بينها إقامة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي لتمهيد إجراء انتخابات للأتيان بمجلس إدارة جديد.

ويمرّ المريخ بأزمة مالية في الوقت الراهن أدّت إلى القبض على رئيسه المستقيل محمد الشيخ مدني لمطالباتٍ مالية بلغت”4″ مليار جنيه.