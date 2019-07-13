مصادر تكشف عن اتجاهٌ قوي لإعلان حل المؤتمر الوطني وتسريح عضويته

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الخليج 365:
حظر حزب المؤتمر الوطني، على عضويته الإدلاء بأيِّ تصريحات بشأن مُستقبله، فيما كشفت مصادر مُطّلعة لـ(الصيحة) أمس، عن اتجاهٍ قوي لإعلان حل الحزب وتسريح عُضويته بعد التّطوُّرات التي شهدتها السّاحة السياسية مؤخراً، وأكّدت أنّ الحزب بشكله القديم انتهى ولا رجعة له.
وكشفت مُتابعات (الصيحة)، عن اتجاه لتكوين تنظيمين بديلين عن الحزب القديم باسمين مختلفين يضمان في عُضويتهما منسوبي الحزب الذين لا علاقة لهم باتّهامات مُتّصلة بالفساد.
وأكدت المصادر، أنّ الحزب الجديد سيكون مُبَرّأً من عيوب التنظيم السَّابق، وسيجد موقعه في الخارطة السياسية، واعتبرت ما يجري شيئاً طبيعياً، وقالت “إنّها دورة حياة”.. وحول خوض الانتخابات المقبلة، قالت المصادر “لكل حدث حديث”.
الصيحة
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