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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت قوى اعلان الحرية والتغيير أن اللجنة السامية لصياغة الاتفاق مع المجلس العسكري سلمتها أمس نسخة من الاتفاق لمراجعتها قبل المصادقة عليها اليوم .
وأوضح مصدر أن مسودة الاتفاق ستعود الى الكتل الرئيسية المكونة للحرية والتغيير لمناقشتها ، ووفقاً للمصدر ، ” كان من المفترض أن يتم أمس الخميس تسليم النسخة النهائية لقوى التغيير ، غير أن بعض الملاحظات التي قدمها المجلس العسكري أخرت ذلك بحسب صحيفة أخر لحظة ، ودفعت الطرفين للدخول في لقاءات مباشرة للنقاش حولها واحالتها للجنة الصياغة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالتغيير : مسودة الاتفاق ستعود الى الكتل الرئيسية المكونة للحرية والتغيير لمناقشتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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