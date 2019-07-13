تركيا توقف عشرات المهاجرين من جنسيات مختلفة

قامت السلطات التركية بتوقيف مهاجرين غير نظاميين في بحر ايجه، وذلك خلال محاولة التسلسل إلى جزيرة ميدللي اليونانية بطريقة غير شرعية.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الدرك التركية وخفر السواحل ضبطت 45 مهاجرا أفغانيا في سواحل قرية "بيوك حسون" التابعة لقضاء "أيواجق" بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

كما ضبطت السلطات التركية 28 مهاجرا من جنسيات مختلفة بقرية "كوسدار" التابعة للقضاء أيضا.

وجرى نقل المهاجرين إلى فرع الأجانب بقضاء "أيواجق" تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.