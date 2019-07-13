مدرب الزمالك لا يهتم بسوق الانتقالات ويحلم بقيادة الأبيض للقب الدوري المصري

لا يشغل بال خالد جلال مدرب الزمالك حاليًا سوى المواجهات الثلاث المتبقية للفريق في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مفضلًا عدم الحديث عن أي صفقات جديدة أو تدعيم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى يتم حسم مصير اللقب المحلي.

وسيخوض الزمالك 3 مباريات مهمة أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي سعيًا للفوز بلقب الدوري الممتاز.

ويحتاج الزمالك للفوز بالنقاط التسع حتى يتوَّج رسميًا باللقب المحلي.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان مع المقاولون العرب والزمالك، بينما يملك الزمالك 68 نقطة محتلًا المركز الثالث.

وقال جلال إن فريقه استفاد من المعسكر التدريبي الذي أقامه على مدار 13 يومًا بقبرص وخاض خلاله 3 مباريات ودية وانتهى اليوم السبت.

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وأضاف جلال في تصريحات لموقع الزمالك على الإنترنت اليوم السبت: ”التركيز حاليًا ينصب على المباريات الثلاث المتبقية للفريق بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. سنعقد بعدها جلسة لوضع التصور الخاص بالمراكز التي تحتاج لتدعيم“.

وتابع: ”لا يشغل بالي نهائيًا الانتقادات والهجوم الذي أتعرض له من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أتابع تلك الأشياء. تركيزي ينصب على مهمتي وهي تحقيق الانتصارات والبطولات للزمالك“، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق بمنتهى القوة خلال اللقاءات المتبقية في البطولة.

وأكد مدرب الزمالك أنه تحدث مع لاعبي الفريق بشأن المباريات الثلاث المتبقية بالدوري، واصفًا إياها بأنها ”مصيرية بداية من مباراة الجونة ولذا فنحن مطالبون بالفوز“.