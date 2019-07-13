وسيخوض الزمالك 3 مباريات مهمة أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي سعيًا للفوز بلقب الدوري الممتاز.
ويحتاج الزمالك للفوز بالنقاط التسع حتى يتوَّج رسميًا باللقب المحلي.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان مع المقاولون العرب والزمالك، بينما يملك الزمالك 68 نقطة محتلًا المركز الثالث.
وقال جلال إن فريقه استفاد من المعسكر التدريبي الذي أقامه على مدار 13 يومًا بقبرص وخاض خلاله 3 مباريات ودية وانتهى اليوم السبت.
وأضاف جلال في تصريحات لموقع الزمالك على الإنترنت اليوم السبت: ”التركيز حاليًا ينصب على المباريات الثلاث المتبقية للفريق بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. سنعقد بعدها جلسة لوضع التصور الخاص بالمراكز التي تحتاج لتدعيم“.
وتابع: ”لا يشغل بالي نهائيًا الانتقادات والهجوم الذي أتعرض له من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أتابع تلك الأشياء. تركيزي ينصب على مهمتي وهي تحقيق الانتصارات والبطولات للزمالك“، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق بمنتهى القوة خلال اللقاءات المتبقية في البطولة.
وأكد مدرب الزمالك أنه تحدث مع لاعبي الفريق بشأن المباريات الثلاث المتبقية بالدوري، واصفًا إياها بأنها ”مصيرية بداية من مباراة الجونة ولذا فنحن مطالبون بالفوز“.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك لا يهتم بسوق الانتقالات ويحلم بقيادة الأبيض للقب الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.