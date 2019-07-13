وقالت الحركة، في بيان صدر عنها، ”تنعى حركة حماس ابنها البار سليم أحمد معروف (36 عامًا) الذي قتل غدرًا، صباح أمس الجمعة، على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب اليمنية“.
وطالبت الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت، مشيرة إلى أن ”معروف يقيم في اليمن منذ أكثر من 15 عامًا“.
ولم تذكر ”حماس“ إن كان معروف يمارس أي نشاط لصالحها في اليمن، أو مزيدًا من التفاصيل حول حادثة مقتله.
كانت هذه تفاصيل خبر ”حماس“ تعلن مقتل أحد عناصرها في مأرب اليمنية وتطالب بالتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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