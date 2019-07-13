وتُوجت رابينو، البالغة من العمر 34 عامًا، بجائزة أفضل لاعبة في البطولة التي استضافتها فرنسا وكذلك هدافة البطولة ليتم استقبالها في الولايات المتحدة كبطلة نظرًا لانتقادها سياسات ترامب.
وقالت في خطاب انتشر عبر العالم ونقلت عنه صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”علينا أن نكون أفضل. علينا أن نحب أكثر ونكره أقل، علينا أن نستمع أكثر ونتحدث أقل“.
وجعلت هذه الكلمات رابينو رمزًا في بلدها. لدرجة أنه في آخر استطلاع أجرته شركة متخصصة في استطلاعات الرأي العام حصلت رابينو على 42٪ من الأصوات مقابل 41٪ للرئيس الحالي دونالد ترامب.
وزادت شعبية رابينو إلى حد كبير بفضل مطالبتها بالمزيد من التسامح واحترام الجماعات الأكثر تهميشًا. ومع ذلك، أكدت اللاعبة بالفعل عدة مرات أن السياسة لا تتناسب مع خططها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقادها سياساته.. شعبية رابينو تتجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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