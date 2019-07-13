وتحدث العبادي في مقابلة صحفية عن خطر عودة الصراع الطائفي إلى العراق، الذي سجل في عهد العبادي نصره الكبير على تنظيم داعش المتشدد، وعن الفساد في بلد يحتل المرتبة الثانية عشرة على لائحة البلدان الأكثر فسادًا في العالم، وعن التوترات مع إقليم كردستان.
ويشير مصدر حكومي إلى تعبئة سياسية يقوم بها العبادي، مراهنًا على الصيف واحتجاجات العراقيين الدورية خلاله ضد انقطاع التيار الكهربائي المزمن في العراق ونقص الخدمات، كصهوة للعودة، بعدما نصب نفسه ”معارضًا تقويميًا“، وفق ما يقول العبادي نفسه.
ويؤكد العبادي نيته العودة، قائلًا: ”نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار“.
كما يؤكد مصدر مطلع على نشاط العبادي أن الأخير يعقد لقاءات مع قادة كتل وأحزاب سياسية كبيرة.
وقال العبادي: إن هناك ”تواصلًا من نوع معين حاليًا مع المرجعية الشيعية الأعلى“ المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي العراقي.
ويشكل الشيعة غالبية السكان في العراق ولهم في العرف السياسي منصب رئاسة الوزراء منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
كانت هذه تفاصيل خبر العبادي يخوض حراكًا سياسيًا للعودة إلى حكم العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.