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العبادي يخوض حراكًا سياسيًا للعودة إلى حكم‎ العراق

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يستعد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي للعودة إلى القيادة السياسية، مقدمًا نفسه بديلًا لرئيس الحكومة العراقية في مجالات شتى، لا سيما منها مكافحة الفساد، مراهنًا على شارع يشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الأداء الحكومي الحالي.

وتحدث العبادي في مقابلة صحفية عن خطر عودة الصراع الطائفي إلى العراق، الذي سجل في عهد العبادي نصره الكبير على تنظيم داعش المتشدد، وعن الفساد في بلد يحتل المرتبة الثانية عشرة على لائحة البلدان الأكثر فسادًا في العالم، وعن التوترات مع إقليم كردستان.

ويشير مصدر حكومي إلى تعبئة سياسية يقوم بها العبادي، مراهنًا على الصيف واحتجاجات العراقيين الدورية خلاله ضد انقطاع التيار الكهربائي المزمن في العراق ونقص الخدمات، كصهوة للعودة، بعدما نصب نفسه ”معارضًا تقويميًا“، وفق ما يقول العبادي نفسه.

ويؤكد العبادي نيته العودة، قائلًا: ”نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار“.

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كما يؤكد مصدر مطلع على نشاط العبادي أن الأخير يعقد لقاءات مع قادة كتل وأحزاب سياسية كبيرة.

وقال العبادي: إن هناك ”تواصلًا من نوع معين حاليًا مع المرجعية الشيعية الأعلى“ المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي العراقي.

ويشكل الشيعة غالبية السكان في العراق ولهم في العرف السياسي منصب رئاسة الوزراء منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

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