محاربو الصحراء بحاجة لتغيير جذري في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

يجب على الجزائر أن تغيّر أسلوبها بشكل جذري إذا ما أرادت تجاوز نيجيريا في مباراتهما بالدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدًا الأحد حيث لم يفز المنتخب الجزائري على منافسه خلال ما يقرب من 30 عامًا.

وفي المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي، ستلتقي السنغال التي تأمل في الفوز بالبطولة لأول مرة، مع تونس التي بدا أنها اكتسبت الزخم في الوقت المناسب.

وفازت الجزائر مرتين على نيجيريا في نسخة 1990 من البطولة القارية وذلك بنتيجة 5/1 في دور المجموعات و1/0 في النهائي ليحرز ”محاربو الصحراء“ اللقب القاري وذلك للمرة الوحيدة حتى الآن.

وفازت نيجيريا، بطلة أفريقيا 3 مرات، 7 مرات وتعادلت مرتين خلال 9 لقاءات جمعت بينهما منذ ذلك الوقت على الرغم من أن نتيجة آخر مباراة للفريقين معًا، والتي انتهت بالتعادل 1/1 في تصفيات كأس العالم العام 2017، قد الغيت واحتسبت لصالح الجزائر لأن نيجيريا دفعت باللاعب عبدالله شيهو رغم إيقافه.

وتم احتساب فوز الجزائر 3/0 في تلك المباراة التي لم يكن لها أهمية نظرًا لتأهل نيجيريا بالفعل لكأس العالم.

وقال أليكس إيوبي مهاجم نيجيريا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”إذا ما استطعنا تحقيق النجاح هنا، فإننا سندخل التاريخ. أعرف أن هذا يمثل حلم الطفولة بالنسبة لنا دومًا.. أن نفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات“.

وبلغت الجزائر نصف نهائي كأس الأمم للمرة السابعة والأولى منذ 2010 وتبدو واحدة من أقوى الفرق في البطولة على الرغم من بعض الهفوات التي ظهرت على مستواها أمام ساحل العاج في دور الـ8 والذي تم فيه اللجوء لركلات الترجيح عقب التعادل 1/1.

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وقال رياض محرز قائد منتخب الجزائر: ”نملك فريقًا من المقاتلين ويحب أن ننتهز الفرص التي تسنح لنا للفوز بهذه البطولة. قبل بداية البطولة كان الهدف هو الوصول للدور نصف النهائي لكننا نريد الآن الفوز باللقب“.

وبلغت السنغال الدور نصف النهائي لأول مرة خلال 13 عامًا على الرغم من أنه كان لزامًا عليها أن تبذل قصارى جهدها للفوز 1/0 على منتخبين أقل قوة في مراحل خروج المغلوب وهما أوغندا وبنين.

وعلى مدار البطولة، قاتل المدرب أليو سيسي، الذي كان يلعب ضمن الفريق الذي خسر أمام الكاميرون في نهائي 2002، ضد فكرة أن الفريق هو المرشح للفوز.

وقال عقب الفوز بنين: ”يجب أن أوجه التهنئة للاعبي الفريق على المباراة العظيمة إضافة للتأهل الذي يعد مستحقًا لنا“.

وتابع ”منذ 2006، لم تبلغ السنغال الدور نصف النهائي في كأس الأمم وهو ما يثبت أننا نعمل لنصبح الأفضل“.