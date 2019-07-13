الشيخة موزا تستحوذ على جميع اسهم بنك ”الزيتونة“ في تونس

أحكمت مجموعة ”ماجدة القطرية“ التابعة للشيخة موزا، والدة أمير قطر الشيخ تميم، قبضتها بشكل رسمي على جميع أسهم بنك ”الزيتونة“ في تونس، وفق ما أكّدته تقارير إخبارية محلية اليوم السبت.

وقال موقع ”بورصة“، إن مجموعة التريكي فوتت خلال مزاد علني في نصيبها من الأسهم ببنك ”الزيتونة“ والبالغ عددها 25.084.739 بسعر موحّد بلغ 4.460 مليمًا عن السهم الواحد إلى المجموعة القطرية.

ووفق ذات المصدر، فإن كتلة الأسهم التي تم بيعها تمثل 20.903% من رأسمال البنك، وأنّ قيمة صفقة التفويت بلغت 111.88 مليون دينار (38.7 مليون دولار) لفائدة فرع تونس لمجموعة ”ماجدة“ القطرية.

وكانت مجموعة التريكي، اشترت في الـ6 من شهر يوليو/تموز من عام 2018، كافة أسهم البنك الإسلامي للتنمية ،والتي قالت إنها تشكل 20.9% من رأسمال بنك الزيتونة، مؤكّدة أنّ العملية كلفت مجموعة التريكي 102.8 مليون دينار بسعر موحّد عن السهم بلغ 4100 مليم، بحسب موقع ”بورصة“.

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وقال الموقع، إن فرع تونس لمجموعة ”ماجدة“ القطرية، اشترى في الـ22 من شهر مارس/آذار الماضي، من رأس مال بنك الزيتونة أسهم 4 مجموعات وهي: بولينا القابضة (2.26%) ومركزية الحليب بالوطن القبلي ومجموعة ”دليس“ (2.26%) ومجموعة مختار القابضة (5.42%).

ووفق الموقع فإن مجموع أسهم المجموعات المذكورة كان يمثل 9.4% من رأسمال بنك الزيتونة، وأنّ كل سهم بيع في البورصة بـ4.060 مليما بما مثل مبلغا يساوي 48.2 مليون دينار(حوالي 16 مليون دولار).

وبذلك أصبح رأسمال بنك الزيتونة بعد إتمام الصفقات مملوكًا بنسبة 100% من قبل شركة ”ماجدة“ بتونس، بعد أن اشترت في وقت سابق أيضًا حصة الدولة في البنك المصادرة من صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي صخر الماطري.