مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

وأصدر الناتو بيانا اليوم السبت أكد فيه مقتل الجندي الأمريكي، دون ذكر أي تفاصيل عن ظروف ومكان القتل، وحتى لم يذكر اسم الجندي القتيل، لحين إبلاغ ذويه.
وكانت مصادر رسمية أكدت مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين في أفغانستان أواخر شهر يونيو الماضي، ليزيد عدد قتلى القوات الأمريكية هناك إلى 6 على الأقل منذ بداية العام الحالي، وما لا يقل عن 65 منذ 2015.
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