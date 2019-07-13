تجمع المهنيين يدعو لتوفير الحماية لشهود فض الاعتصام

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى توفير الحماية القانونية الكاملة لشهود فض الاعتصام أمام القيادة العامة 3 يونيو.

وذكر التجمع في بيان أمس أنه بعودة الإنترنت في البلاد تدفقت موجة جديدة من الصور والفيديوهات التي توثق “انتهاكات وجرائم مجزرة اعتصام قيادة الجيش”.

Advertisements

وتابع البيان بحسب صحيفة الإنتباهة، أن “للشهود – لم يحدد عددهم – من كانوا حاضرين الجريمة ووقائعها الحماية القانونية الكاملة حتى يقدموا شهاداتهم وإفادتهم وهم في أمان من أي أذى”.

وأشار إلى “مواصلة ورصد وتسمية كل من ظهروا في هذه الفيديوهات من الجناة، باعتبار ذلك طرف خيط التحقيق الذي يقود إلى الآمرين لفض الاعتصام”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)