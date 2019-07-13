تشكيل (التشريعي) بعد (90) يوماً واتفاق على سلطات (السيادي)

التاريخ: 13-يوليو-2019
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كشفت مصادر رفيعة أمس عن تفاصيل الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتجاوز النقاط الخلافية التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاتفاق، الخاصة بالمجلس التشريعي والمجلس السيادي وإنشاء المفوضيات.
وقالت المصادر أن الطرفين اتفقا على تشكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، في وقت كان المجلس العسكري يعترض على تحديد الفترة الزمنية.
وكشفت عن اتفاق الطرفين حول سلطات المجلس السيادي، وأشارت إلى أنه تم تقسيم السلطات على المستويات الثلاثة، المجلس السيادي والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء، في وقت كانت تتمسك الحرية والتغيير بأن يكون المجلس السيادي تشريفياً والسلطات لدى مجلس الوزراء فقط وأوضحت بحسب صحيفة الإنتباهة، إنه تم الاتفاق على إنشاء عدد من المفوضيات، أبرزها مفوضية مكافحة الفساد والخدمة المدنية والعدالة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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