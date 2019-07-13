دبلوماسي : فك تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي رهين بالحكومة المدنية

رهن مصدر دبلوماسي رفيع ، فك تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي ، بالتنفيذ العملي للحكومة المدنية ومباشرة عملها على الأرض .

وأوضح أمس أن أعضاء الاتحاد ينتظرون تقارير تفصيلية من وسيط الاتحاد الأفريقي البروفيسور محمد الحسن ولد لبات ، ومفوض الاتحاد موسى فكي ، حول بدء تشكيل حكومة بكافة آلياتها وهياكلها تسهم في استقرار الأوضاع فعلياً بالسودان .

ونوه المصدر الى دعوة الخرطوم لجميع أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي البالغ عددهم (15) دولة ، اضافة لرئيس المجلس دولة توغو لحضور مراسم توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي و” قوى اعلان الحرية والتغيير ” المرتقب ، بجانب دعوة كل المنظمات الأقليمية ” الاتحاد الأفريقي ، الجامعة العربية والايقاد ” ، اضافة للشركاء الدوليين من الدول والمنظمات .

Advertisements

وكشف المصدر ، أن ملف تطورات الأوضاع بالسودان ، نال حظاً وافراً في المناقشات الجانبية خارج قاعات قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت مؤخراً بالنيجر ، رغم عدم مشاركته الفعلية بسبب تعليق العضوية .

وبحسب صحيفة الصيحة ، أن التقارب الأخير بين الأطراف والتوصل لاتفاق لادارة الفترة الانتقالية وجد استحساناً وارتياحاً من دول الاتحاد الأفريقي المشاركة في القمة خاصة وأن السودان يعد من الدول المهمة في الاتحاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )