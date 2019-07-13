صحيفة بريطانية: واشنطون تدعم اتفاق السودان خشية الانزلاق إلى الفوضى

التاريخ: 13-يوليو-2019
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قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان خشية انزلاق البلاد إلى العنف والفوضى وتوضح أن واشنطون تلقي بثقلها خلف هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلي المعارضة والمجلس العسكري، وذلك خشية أن يكون البديل هو انهيار الدولة وفشلها وإنزلاقها إلى مستنقع العنف وعدم الاستقرار.
وتنسب الصحيفة إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا تيبور ناغي أن الموقف بالسودان مازال هشاً، مضيفاً أن الاتفاق بمثابة خطوة إلى الأمام.
وأعرب المسؤول الأمريكي بحسب صحيفة الإنتباهة، عن أنه كانت هناك سيناريوهات وخيارات سلبية مطروحة بالبلاد، وأبرزها يحول السودان إلى الفوضى على شاكلة الأنموذج الصومالي أو الليبي ويضيف أن هذا كان آخر ما تتمناه أي من مصر أو إثيوبيا.
ويقول أيضاً إنه على الرغم من تأييد بلاده الاتفاق فإنها لم تشارك في صياغة تفاصيله، مضيفاً أن هدفها هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تشارك في صنعه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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