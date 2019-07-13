الوطني يحظر عضويته من التصريح بشأن مستقبل الحزب

حظر حزب المؤتمر الوطني ، على عضويته الادلاء بأي تصريحات بشأن مستقبلة فيما كشفت مصادر أمس عن اتجاه قوى لاعلان حل الحزب وتسريح عضويته بعد التطورات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخراً ، وأكدت أن الحزب بشكله القديم انتهى ولا رجعة له .

وكشفت مصادر عن اتجاه لتكوين تنظيمين بديلين عن الحزب القديم باسمين مختلفين يضمن في عضويتهما منسوبي الوطني الذين لم تجم حولهم أي شبهات فساد أو استغلال نفوذ .

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وأكدت المصادر ، أن الحزب الجديد سيكون مبرأ من عيوب التنظيم السابق ، وسيجد موقعه في الخارطة السياسية ، واعتبرت ما يجري شيئاً طبيعياً ، وقالت ” انها دورة الحياة ” .

و قالت بحسب صحيفة الصيحة حول خوض الانتخابات المقبلة ، ” لكل حدث حديث ” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )