ضبط مصنع شهير يخلط صلصة فاسدة ويعيد تعبئتها

التاريخ: 13-يوليو-2019 فى : حوادث 12 مشاهدة ضبطت نيابة المستهلك مصنع شهير بالخرطوم يقوم بتخزين صلصة منتهية الصلاحية وخلطها وتعبئتها مع صلصة جديدة بغرض بيعها مرة أخرى. وتم تدوين بلاغ تحت المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس في مواجهة صاحب المصنع. Advertisements وفي سياق آخر، أصدرت محكمة حماية المستهلك بالخرطوم شمال حكماً في مواجهة متهم بتخزين الدقيق بالغرامة (600) ألف جنيه مع مصادرة الدقيق بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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