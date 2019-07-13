ضبط مصنع شهير يخلط صلصة فاسدة ويعيد تعبئتها

التاريخ: 13-يوليو-2019
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ضبطت نيابة المستهلك مصنع شهير بالخرطوم يقوم بتخزين صلصة منتهية الصلاحية وخلطها وتعبئتها مع صلصة جديدة بغرض بيعها مرة أخرى. وتم تدوين بلاغ تحت المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس في مواجهة صاحب المصنع.
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة حماية المستهلك بالخرطوم شمال حكماً في مواجهة متهم بتخزين الدقيق بالغرامة (600) ألف جنيه مع مصادرة الدقيق بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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