التاريخ: 13-يوليو-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة قال التحالف الديمقراطي للمحامين إنه بصدد فتح بلاغات ضد قادة بالنظام المعزول بتهمة اغتيال المعتصمين أمام القيادة العامة من (6-11) أبريل. وذكر عضو اللجنة السياسية بالتحالف محمود دفع الله الشيخ أمس أن القائمة التي يعتزم تدوين بلاغات ضدها تشمل الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعلي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين إضافة إلى عبد الحي يوسف. Advertisements ونبه دفع الله بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى اعتزام التحالف استدعاء كل من نائب رئيس المجلس العسكري ومدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش والصادق المهدي للنيابة للشهادة لهم في البلاغات. ونبه دفع الله إلى انتهاء لجنتي الرصد والانتهاكات بالتحالف من رصد كل المخالفات التي تمت طوال الثلاثين عاماً الماضية، وقال: (لدينا بلاغات خاصة بالانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة وبلاغات بالفساد المالي والإداري). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلاغات بالقتل ضد البشير وهارون والفاتح عز الدين وعبد الحي يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.