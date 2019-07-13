العطا يكشف معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية

التاريخ: 13-يوليو-2019
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كشف نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الانتقالي ، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا ، معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية للاطاحة بالمجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير من المشهد السياسي .
وقال العطا في حوار له أن احدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرف ، وشدد على أنه كان يمكن أن يؤدي البلاد الى انقلاب أمني يصعب تداركه .
وأوضح العطا ، أن المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة وتم التعامل معها ، وأشار الى أن هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل ، وقال ” بحمد الله تم التعامل معها ” وكشف أن هذه الخلايا تنتمي للنظام القديم .
وفي سياق أخر ، أكد العطا أن الثقة بدأت تعود بين ” المجلس العسكري ” و ” قوى اعلان الحرية والتغيير ” ، وقال ” أن روح المسؤولية الوطنية ارتفعت بنسق عال جداً وعقدنا العزم تماماً أن نمضي ببلادنا الى بر الأمان احتراماً وتعظيماً لهذا الشعب ” .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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