التاريخ: 13-يوليو-2019
22 مشاهدة
شطبت محكمة جنايات الحاج يوسف، الاتهام الموجه لرجل بكسر أسنان زوجته إثر شجار عائلي بينهما بسبب خروج الزوجة وتأخرها في العودة إلى المنزل، وذلك بعد تنازل الزوجة عن الحق الخاص مقابل تسوية بينهما بمبلغ (15) ألف جنيه قيمة العلاج.
ووفقاً للوقائع بحسب صحيفة المجهر، فإن الزوجة دونت بلاغاً بمحضر الشرطة أفادت فيه بأن نقاشاً دار بينها وبين المتهم “زوجها” بسبب عودتها إلى المنزل في وقت متأخر، وأثناء النقاش اشتبكا حيث قام الزوج بكسر أسنان زوجته، على ضوء ذلك تم القبض على المتهم، ومن خلال التحري وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رجل يكسر أسنان زوجته بسبب تأخرها في العودة إلى المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.