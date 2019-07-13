رجل يكسر أسنان زوجته بسبب تأخرها في العودة إلى المنزل

شطبت محكمة جنايات الحاج يوسف، الاتهام الموجه لرجل بكسر أسنان زوجته إثر شجار عائلي بينهما بسبب خروج الزوجة وتأخرها في العودة إلى المنزل، وذلك بعد تنازل الزوجة عن الحق الخاص مقابل تسوية بينهما بمبلغ (15) ألف جنيه قيمة العلاج.

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ووفقاً للوقائع بحسب صحيفة المجهر، فإن الزوجة دونت بلاغاً بمحضر الشرطة أفادت فيه بأن نقاشاً دار بينها وبين المتهم “زوجها” بسبب عودتها إلى المنزل في وقت متأخر، وأثناء النقاش اشتبكا حيث قام الزوج بكسر أسنان زوجته، على ضوء ذلك تم القبض على المتهم، ومن خلال التحري وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)