بلاغات بالقتل ضد المخلوع البشير وأحمد هارون وعبد الحي يوسف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال التحالف الديمقراطي للمحامين إنّه بصدد فتح بلاغات ضد قادة بالنظام المعزول بتهمة اغتيال المعتصمين أمام القيادة العامة في السادس والحادي عشر من أبريل.

وذكر عضو اللجنة السياسية بالتحالف محمود دفع الله الشيخ في تصريحاتٍ لـ”الانتباهة” إنّ القائمة التي يعتزم تدوين بلاغات ضدها تشمل الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون، وعلي عثمان محمد طه، والفاتح عز الدين، إضافة إلى عبد الحي يوسف.

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ونبّه دفع الله إلى اعتزام التحالف استدعاء كلّ من نائب رئيس المجلس العسكري ومدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش والصادق المهدي للنيابة للشهادة لهم في البلاغات.

ونبه دفع الله إلى انتهاء لجنتي الرصد والانتهاكات بالتحالف من رصد كلّ المخالفات التي تمّت طوال الثلاثين عامًا الماضية.

باج نيوز