- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
دعا وزير الخارجية البريطاني “جيرمي هنت” إلى ضبط النفس، وسط تصاعد التوترات بشأن ملاحة السفن في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن بلاده “لا تريد تصعيد الوضع مع إيران”.
وقال “هنت”، في تصريحات صحفية نقلتها “أسوشيتدبرس”، الجمعة، تعليقا على الوضع في مياه الخليج: “هذا وقت أصحاب العقول الراجحة لضمان عدم وجود تصعيد غير مقصود”.
واعتبر “هنت” أن رد فعل بلاده تجاه الوضع كان “دقيقا وحذرا”، مضيفا: “نحن واضحون مع إيران: لا نريد تصعيد هذا الوضع”.
وأعلنت لندن، الخميس، تعرض ناقلة نفط بريطانية لمحاولة اعتراض من قوارب إيرانية بمضيق هرمز، وهو ما نفته طهران.
وجاء إعلان بريطانيا عن اعتراض سفن إيرانية لناقلتها، بعد أيام من احتجاز الأولى ناقلة نفط إيرانية كانت تعبر مضيق جبل طارق حاملة الخام إلى سوريا.
وقالت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا إن احتجاز الناقلة جاء بسبب اختراقها للعقوبات الأوروبية على النظام السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: لا نريد التصعيد مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.