بلاغات جديدة في مواجهة البشير وعلي عثمان وهارون….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال التحالف الديمقراطي للمحامين إنه بصدد فتح بلاغات ضد قادة بالنظام المعزول بتهمة اغتيال المعتصمين أمام القيادة العامة من (٦ ــ ١١) أبريل. وذكر عضو اللجنة السياسية بالتحالف محمود دفع الله الشيخ لـ (الإنتباهة) أمس أن القائمة التي يعتزم تدوين بلاغات ضدها تشمل الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعلي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين، إضافة إلى عبد الحي يوسف. ونبه دفع الله إلى اعتزام التحالف استدعاء كل من نائب رئيس المجلس العسكري ومدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش والصادق المهدي للنيابة للشهادة لهم في البلاغات. ونبه دفع الله إلى انتهاء لجنتي الرصد والانتهاكات بالتحالف من رصد كل المخالفات التي تمت طوال الثلاثين عاماً الماضية، وقال: (لدينا بلاغات خاصة بالانتهاكات التي تمت خلال تلك الفترة وبلاغات بالفساد المالي والإداري). المادة السابقة (المُفبركات).. بقلم الطاهر ساتي المقالة القادمة شجن سليمان: لا يمكن أن يكون المجلس العسكري شريكاً في الثورة والشركاء هم صغار الضباط الذين انحازوا

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