العثور على جثة شاب داخل مجرى مائي بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثرت شرطة الخرطوم جنوب على جثة شاب في أحد المجاري المائية بالخرطوم جنوب، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، حيث أكد التقرير الطبي أن سبب الوفاة الغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (51) الوفاة في ظروف غامضة.

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