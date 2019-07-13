لهذا السبب العجيب …إصرار رجل أن يجلس على المرحاض لخمسة أيام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جلس رجل بلجيكي على مرحاض نحو 5 أيام هذا الأسبوع، لتسجيل رقم قياسي عالمي.

دخل جيمي دو فرين، البالغ من العمر 48 عاما، الذي يسعى ليعمل قائد حافلة، في تحد أجلسه على مرحاض لـ5 أيام، وفقا لما نشرته شبكة “إن دي تي في”.

وأصر دو فرين على أن يجلس لمدة 165 ساعة على مرحاض نصب خصيصا لهذا الغرض وسط حانة، لكن قواه خارت صباح اليوم الجمعة بعد 116 ساعة.

وقال لوكالة “رويترز” “السخرية من الذات هي أفضل الطرائف في هذا الأمر. لماذا أقوم بذلك؟ ولم لا؟”.

وكانت حانة فيلبس بلاس في مدينة أوستند مفتوحة طوال مدة التحدي.

Advertisements

وسمح للرجل باستراحة 5 دقائق كل ساعة، وكان بوسعه تجميعها من عدة ساعات ليأخذ قسطا من النوم.

والمفارقة أنه كان يحتاج لاستراحة لدخول الحمام نظرا لأن المرحاض الذي يستخدمه في التحدي غير موصول بشبكة الصرف.

وقال دو فرين “كنت متعبا جدا وشعرت بألم في ساقيي، لكن أؤمن بنجاحي وأحاول أن أجعل هذا الرقم سجلا رسميا”.

ولا يوجد رقم قياسي عالمي للجلوس على مرحاض، لكن دو فرين قال إنه علم بوجود شخص آخر فعل نفس الشيء لمدة 100 ساعة.

وقال دو فرين إن موسوعة “غينيس” على علم بمحاولته، وإن مسؤولين محليين وشهود سيحاولون التحقق من الأمر.

ولم يتسن الوصول لأي مسؤول في موسوعة “غينيس” للتعقيب.