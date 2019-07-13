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إصابة عدد كبير من الفلسطينين بقمع الاحتلال لمسيرات غزة

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شهاب محمد - الخرطوم - إصابة عدد كبير من الفلسطينين بقمع الاحتلال لمسيرات غزة

الخليج 365:

أصيب 55 فلسطينيا، على الأقل، خلال اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المتظاهرين في فعاليات “مسيرة العودة” السلمية، شرقي غزة، الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية “أشرف القدرة”، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن 55 متظاهرًا، أصيبوا بجراح مختلفة، بينهم 33 شخصا أصيبوا جراء الرصاص الحي.

ولم يوضح “القدرة”، طبيعة بقية الإصابات، بيد أنه كشف عن تضرر سيارتي إسعاف نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي “مسيرات العودة”، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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