اليمن: تظاهرات ضد الوجود السعودي

الخليج 365:

تظاهر أهالي 5 مناطق في محافظة “المهرة” اليمنية، أمس الجمعة؛ لتحقيق مطلبين مهمين، وهما: مغادرة القوات السعودية، وإقالة المحافظ.

وقال سالم بلحاف، رئيس اللجنة الإعلامية المنظمة لـ”اعتصام أبناء المهرة السلمي”، لوكالة “الأناضول”: “إن أهالي المحافظة خرجوا استجابة لدعوة اللجنة المنظمة”.

وأضاف أن اثنتين من الوقفات انتظمتا في منطقتي “لوسيك” و”نشطون” بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، في حين نظمت 3 وقفات في مديريات سيحوت والمسيلة وحصوين.

ولفت إلى أنها انتظمت أمام معسكرات للقوات السعودية، مشيراً إلى أن المشاركين بالوقفات رفعوا مطالب في مقدمتها “رحيل القوات السعودية من المهرة”.

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أما المطلب الثاني فهو “إقالة محافظ المهرة، راجح باكريت، ومحاكمته في قضايا قتل معتصمين معارضين لوجود القوات السعودية، وإهدار المال العام”.

وأشار إلى أن الوقفات شهدت “مشاركة وحضوراً وتفاعلاً كبيراً من سكان المحافظة”، دون تقديم تقدير لعدد المشاركين، معلناً أن “المهرة ستشهد مزيداً من التصعيد”.

ومنتصف نوفمبر الماضي، قتل اثنان من المعارضين للوجود السعودي بالمهرة في اشتباك مسلح بين قوات من الأمن والتحالف العربي في مديرية حصوين.

وتتواجد السعودية في المهرة منذ بدء عمليات التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، في مارس 2015، ضد مليشيا الحوثي المتهمة بتقلي دعم من إيران.