قوى الحرية والتغيير تدعو لمواكب أربعينية فض اعتصام القيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه نشطاء انتقادات لقوى الحرية والتغيير على حسابها بموقع (فيس بوك) لإصدار بيان عن أربعينية مجزرة القيادة قبل يوم. ولم تدعُ (التغيير) لخروج مليونية في ذكرى (القيادة) اليوم واكتفت بالمواكب. وأعلنت قوى الحرية والتغيير تنظيم مواكب باسم (العدالة أولاً) في أربعينية مجزرة القيادة العامة بكل المدن والقرى بالعاصمة والقومية والأقاليم اليوم، لكنها لم تحدد موجهات ومسارات المواكب. وقالت قوى التغيير في بيان تحصلت عليه (الإنتباهة) أمس إنّ الأسبوع سيكون حافلاً بالفعاليات الجماهيرية والثورية لتخليد ذكرى شهداء الثورة والتأكيد على تحقيق العدالة. وأعلن تحالف الحرية والتغيير مواصلة المواكب واللقاءات الأسبوعية واستقبال الإفادات من المصابين وشهود المجزرة، ووضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء الثورة. وأشار البيان إلى أنّ محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تمّ ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دينٌ واجب السداد.

الانتباهة