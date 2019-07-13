عملاء بنوك يطالبون بتوفير ( خيم ) بالصرافات

التاريخ: 13-يوليو-2019
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تذمر عدد مقدر من عملاء البنوك التجارية بالخرطوم ، من الوقوف في الشمس الحارقة في صفوف الصرافات الآلية ، في وقت يقضي فيه بعض العملاء يوماً كاملاً للحصول على ألفي جنيه ، هذا في حال وصل المتعامل الى الصراف بعد الوقوف لساعات في الطابور ، بجانب الحظ من عدم خروج الصراف من الشبكة .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، طالب عدد من العملاء البنوك بتوفير مظلة أو خيمة أمام الصرافات ، بجانب تحديد أوقات معينة لتغذية الصراف مراعاة لهم وحفاظاً على أوقاتهم ، وامتعض بعض العملاء من تعرضهم لحرارة الشمس الحارقة ، بينما موظفو المصارف يجلسون تحت التكييف .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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