مصرع رجل دهساً تحت عجلات قطار بضائع

التاريخ: 13-يوليو-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements لقى رجل مصرعه دهساً تحت قضيب السكة الحديد، وذلك عند منطقة التراجمة شمال شندي بولاية نهر النيل، ووفقاً لمصدر فإن قطاراً محملاً بالبضائع في طريقه من عطبرة إلى الخرطوم، وتصادف مرور القطار بنوم الرجل على قضيب السكة الحديد مما تسبب في وفاته، وأضاف المصدر إنه بعد وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي نقلت الجثة إلى مشرحة شندي، فيما دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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