ضبط (300) كيلو من الأسماك الفاسدة في سوق (أبو جهل) بالأبيض

تمكنت إدارة النظام العام والمخالفات بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان من ضبط 300 كليو من الأسماك الفاسدة بسوق ابن مسعود الشهير بسوق (أبو جهل).

وقال الضابط الإداري محمود بكري حامد رئيس وحدة النظام العام بالمحلية في تصريح بحسب صحيفة المجهر، إن هذا العمل يأتي ضمن الحملات التي تتقدم بها إدارته لمحاربة الظواهر السلبية في كافة أسواق المحلية المختلفة، لافتاً إلى أن الحملات يشارك فيها ضباط وملاحظي الصحة والأجهزة الشرطية والأمنية وعدد من الضباط الإداريين بالمحلية، كاشفاً أن الحملات حققت الكثير من الإنجازات المختلفة التي ساهمت كثيراً في إزالة كافة الظواهر السالبة بالأسواق.

Advertisements

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 5 آلاف رغيفة مدعومة تباع في السوق الأسود بسعر 3 جنيهات للرغيفة بينما السعر الرسمي واحد جنيه.

وأضاف أن المحلية تعمل جاهدة لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع المدعومة خاصة الدقيق والخبز والمواد البترولية. وقال إن المتضرر من هذا العمل هو المواطن الذي خصص له الدعم من الخبز والمواد البترولية، داعياً المواطنين للتبليغ عن أي شيء فيها شكوك حول التلاعب بقوت المواطنين، مبيناً أن المدير التنفيذي لمحلية شيكان يولي جل الاهتمام بهذا العمل. وأشاد بالجهود المقدرة والدعم والمتابعة من جانبه، كما أشاد بالجهود المبذولة من الأيتام العاملة في الحملات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)