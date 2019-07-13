أمريكا : ندعم الاتفاق ولن نشارك في صياغته

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا تيبور ناجي ، دعم الولايات المتحدة للاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير ، ووصفه بأنه خطوة للأمام ، وأكدت أنها لن تتدخل في صياغة تفاصيله .

وأوضحت أن هدفها هو تحقيق الانتقال السلمي في السودان الذي يسعى الشعب الى تحقيقة ، ونشرت صحيفة ( فاينانشال تايمز ) الصادرة أمس ، تقريراً للصحفي ادريان كلاسا من واشنطن بعنوان ( واشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان ) ، وقال فيه الكاتب أن ( واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه بين المجلس العسكري في السودان وبين ممثلي المعارضة ، خشية أن يكون بديل ذلك الاتفاق هو فشل الدولة والعنف ) .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أضاف المسؤول الأمريكي ، أنه على الرغم من تأييد الولايات المتحدة للاتفاق ، الا أنهم لن يشاركوا في صياغة تفاصيله ، وتابع ( هدفنا هو تحقيق الانتقال الذي يسعى اليه الشعب السوداني ، ولكننا لن نشارك في صنعه ) .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )