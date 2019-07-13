الكشف عن وجود مخزون ضخم من الذهب بغرب كردفان

التاريخ: 13-يوليو-2019
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كشفت ولاية غرب كردفان عن استكشافات جيلوجية أكدت وجود مخزون ضخم من الذهب بجبال ( أبو تولو ) بالقرب من الفولة ، في وقت أعلنت فية عن تكوين لجنة لاعداد قانون ولائي لتنظيم عمليات التنقيب العشوائي والتقليدي حفاظاً على الانسان وصحة البيئة .
وقال مدير عام وزارة الانتاج والموارد بالولاية المهندس عوض الله محمد كرشوم أن الابحاث التي أجريت أثبتت وجود معدن الذهب والحديد في منظقة فوجا وودبنده والنهود والسنوك ، في مساحة تبلغ (4) آلاف كيلومتر ، اضافة اغلى وجود النحاس ورمل السيليكا في مساحة (6) آلاف كيلو متر ، اضافة الى معدن الاكسايد لصناعة الطائرات .
وبحسب صحيفة آخر لحظة أشارالى أن عدداً من الشركات الأجنبية قامت بتوقيع عقودات للاستكشاف في المربعات الجديدة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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