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الكشف عن وجود مخزون ضخم من الذهب بغرب كردفان

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 13-يوليو-2019

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الكشف عن وجود مخزون ضخم من الذهب بغرب كردفان

كشفت ولاية غرب كردفان عن استكشافات جيلوجية أكدت وجود مخزون ضخم من الذهب بجبال ( أبو تولو ) بالقرب من الفولة ، في وقت أعلنت فية عن تكوين لجنة لاعداد قانون ولائي لتنظيم عمليات التنقيب العشوائي والتقليدي حفاظاً على الانسان وصحة البيئة .

وقال مدير عام وزارة الانتاج والموارد بالولاية المهندس عوض الله محمد كرشوم أن الابحاث التي أجريت أثبتت وجود معدن الذهب والحديد في منظقة فوجا وودبنده والنهود والسنوك ، في مساحة تبلغ (4) آلاف كيلومتر ، اضافة اغلى وجود النحاس ورمل السيليكا في مساحة (6)  آلاف كيلو متر ، اضافة الى معدن الاكسايد لصناعة الطائرات .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة أشارالى أن عدداً من الشركات الأجنبية قامت بتوقيع عقودات للاستكشاف في المربعات الجديدة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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