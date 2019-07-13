الشيوعي يرفض مشاركة ( العسكري ) في الحكم

اتهم الحزب الشيوعي شركاءه في قوى الحرية والتغيير باخفاء مايدور في التفاوض مع المجلس العسكري ، وأعلن أنه وقوى الاجماع لم يتسلموا الاتفاق وأن هناك مماطلة وتسويف رغم اعلان الوساطة عن أن هناك اتفاقاً تم .

وأعلن سكرتير الحزب ، محمد مختار الخطيب في بيان أمس رفض مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية ، وقال البيان : ( يرفض الحزب مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم في السلطة الانتقالية ) ، وعلل : لأنهم ( أعضاء المجلس ) يتحملون كامل المسؤولية عن ماتم من مجازر وجرائم ضد الانسانية ، كما جرى في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة أشار الخطيب في البيان الى غموض كثيف يكتنف ما يجري في التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، وتغييب الجماهير عن ماتوصلت اليه الاجتماعات المتطاولة ، وأضاف : ( امعاناً في عدم الشفافية واخفاء الحقائق ، حرم تحالف قوى الاجماع من حقة الثابت في معرفة مايدور في المفاوضات ) ، أكد الشيوعي تمسكه بتنفيذ المطلوبات الستة التي سبق أن أعلنتها قوى الحرية والتغيير ويدعو لعدم التوقيع على أي اتفاقية ما لم يتم الايفاء بالمطلوبات الستة قائلاً : انها في الأصل حقوق لايمكن التخلي عنها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )