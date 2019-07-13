قيادات اتحادية أبرزها أحمد بلال تعود للحزب الاتحادي الأصل

التاريخ: 13-يوليو-2019
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أفادت مصادر في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أن مجموعة من قيادات الحزب الاتحادي المسجل يتزعمهم الأمين العام المكلف للحزب الدكتور أحمد بلال عثمان قد اقتربوا من العودة للحزب الأصل.
وكشفت المصادر أن نائب رئيس الحزب السيد “جعفر الميرغني” قد اجتمع في جنينة السيد “علي الميرغني” بالخرطوم (الخميس) مع مجموعة من قيادات الحزب بحسب صحيفة المجهر، تضم السادة (أحمد علي أبو بكر، الدكتور الباقر أحمد عبد الله، وعوض دعوب)، وأكدت أن الخطوة تأتي في إطار مساعي لم الشمل التي يقودها السيد “جعفر” بعد تسلمه قيادة الحزب إنابة عن والده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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