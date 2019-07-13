التغيير : تسلمنا وثيقة الاتفاق النهائي

قالت قوى اعلان الحرية والتغيير أن اللجنة السامية لصياغة الاتفاق مع المجلس العسكري سلمتها أمس نسخة من الاتفاق لمراجعتها قبل المصادقة عليها اليوم .

وأوضح مصدر أن مسودة الاتفاق ستعود الى الكتل الرئيسية المكونة للحرية والتغيير لمناقشتة ، ووفقاً للمصدر ، ” كان من المفترض أن يتم أمس الخميس تسليم النسخة النهائية لقوى التغيير ، غير أن بعض الملاحظات التي قدمها المجلس العسكري أخرت ذلك بحسب صحيفة أخر لحظة ، ودفعت الطرفين للدخول في لقاءات مباشرة للنقاش حولها واحالتها للجنة الصياغة ” .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )