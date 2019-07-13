تجمع المهنيين يشترط إقالة المديرين وتصفية الوحدات الجهادية قبل فتح الجامعات

أعلن بيان لتجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا المنضوي تحت تجمع المهنيين السودانيين رفضه فتح الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد إلا بشروط بينها إقالة جميع قيادات الجامعات بدءاً من مديريها.

وأوضح التجمع في بيان أصدره أمس (الجمعة) بحسب صحيفة المجهر، أن فتح الجامعات مرتبط بجملة من التدابير وهي شرط أساسي، منها إقالة مديري الجامعات ونوابهم ورؤساء مجالس إدارتها وأعضائها وعودة المفصولين سياسياً.

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كما اشترط تجمع أساتذة الجامعات حل الوحدات الجهادية (جمعيات ومنظمات تتبع للنظام السابق)، وحل شرطة الجامعات، مشيراً إلى أن هذه التدابير تتطلب الانتقال إلى السلطة المدنية، وعليه فإن فتح الجامعات يرتبط بالمطلب الأساسي وهو تولي السلطة المدنية التدابير اللازمة لفتح الجامعات.

وأعلنت جامعات حكومية بعدد من مدن السودان مواعيد لاستئناف الدراسة خلال الأيام القادمة، وذلك بعد توقف الدراسة في بعضها لنحو سبعة أشهر بعد إغلاقها بقرار من رئيس النظام السابق عمر البشير عقب اندلاع المظاهرات التي تطالب بسقوطه في ديسمبر الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)