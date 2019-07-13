الخرطوم تعلن توفير خراف الأضاحي للعاملين

قطع والي الخرطوم المكلف ، الفربق الركن ، أحمد عابدون ، اهتمامه بتوفير معاش الناس ، وقال ( سننشط كل أزرعنا الاقتصادية من شركة الخرطوم للأمن الغذائي والجمعيات التعاونية لتعمل بالتعاون مع وزارة المالية بالولاية وبنك السودان للقفز فوق هاجس غلاء المعيشة وتوفير متطلبات المواطن )، فضلاً عن استجلاب خراف الأضاحي لهذا العام التي تشرف على بيعها الولاية لمنسوبيها من موظفين وعمال .

وأكد الوالي خلال تلقيه تنويراً من المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة أمس ( أنه سيدعم وزارة الصناعة والتجارة لتكمل كل مشروعاتها المتمثلة في المدن الصناعية بالجيلي التي توفر فرص العمل للشباب وتنمية المجتمعات الريفية وانتاج سلع الصادر والمشروعات الأخرى .

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وبحسب صحيفة أخر لحظة ، جزم الوالي أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون المتكامل واعمال العقل الجمعي من أجل معاش الناس ، داعياً المنتجين في المجال الزراعي والرعوي لاعتماد أسواق المنتجين كأحد أهم سبل التسويق لمنتجاتهم تيسيراً للمواطنين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )