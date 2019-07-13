تحقيق استقصائي يحمل قادة في الجيش مسؤولية فض الاعتصام

حمل تحقيق استقصائي بثته قناة (بي بي سي) الانجليزية، قيادات في القوات المسلحة مسؤولية إصدار الأوامر بفض اعتصام القيادة الذي خلف نحو (130) قتيلاً وأكثر من (800) جريح، وكشف مقاطع مروعة للجرائم التي ارتكبت ضد المعتصمين في الخرطوم، وبثت القناة أمس الأول (الخميس) بحسب صحيفة المجهر، مشاهد صاحبت عملية فض الاعتصام مطلع يونيو الماضي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، مبينة أن صحفيين في وحدة (أفريقيا آي) الاستقصائية بالخدمة الأفريقية التابعة للقناة وثقت وحللت نحو ثلاثمائة مقطع فيديو من مسرح الحادث، احتفظ بها متظاهرون على هواتفهم النقالة لتوثيق فض الاعتصام بالقوة.

وكانت المئات من مقاطع الفيديو قد انتشرت خلال اليومين الماضيين إثر عودة خدمة الإنترنت التي قطعت خلال فض الاعتصام.

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وكان المجلس العسكري الانتقالي قد كون لجنة تحقيق حينها وأعلن اعتقال عدد من عناصر الجيش المشتبه في تورطهم باستخدام الذخيرة الحية والعنف في فض الاعتصام غير أن اللجنة التي أعلنت قبل شهر عن اكتمال التحقيق وحددت موعداً لإعلان النتائج عادة لتؤكد أن تحقيقها ما زال مستمراً وأنها ستعرض النتائج حال اكتمال التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)