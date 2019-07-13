التوقيع على وثيقة الاعلان الدستوري اليوم

توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الى اتفاق بشأن الاعلان السياسي المحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية ، وعقد الطرفان اجتماعاً ثالثاً بفندق كورنثيا بالخرطوم استمر لأكثر من 8 ساعات ، بدأ منذ الساعة السابعة من مساء الخميس وانتهى في الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة .

Advertisements

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات : ” اجتمع وفد التفاوض من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات ، واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الاعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية ، وكشف عن اجتماع جديد بين الطرفين يلتئم اليوم للتوقيع على وثيقة الاعلان الدستوري ” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )