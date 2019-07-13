اجتماع حاسم للمجلس العسكري اليوم

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية. وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات، في تصريح أمسأن الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع اليوم السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

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