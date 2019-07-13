قوى الحرية والتغيير تدرس الوثيقة قبل التوقيع عليها اليوم

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء، أن قوى التغيير تعكف على دراسة الوثيقة للتوقيع على رؤية سياسية ودستورية متكاملة، بحيث أن تتجنب أية اشكالات مستقبلا، وأن تكون المفردات والعبارات واضحة لأتقبل التأويل.
وأضاف أن وفد قوى التغيير الذي يجتمع حاليا مع الحركات المسلحة باديس ابابا لتضمين الرؤية المشتركة بالكامل في الاعلان الدستوري، وأشار الى أنهم لن يقبلوا باي ضغوط للتوقيع قبل الدراسة الكاملة لمسودة الاتفاق لأننا لانريد أية اشكالات من شانها تدخلنا في خلافات خلال الفترة الانتقالية.
وقال ضياء الدين ان الوثيقة ستعرض على الكتل المكونة لقوى اعلان الحرية لدراستها وابداء الأراء والملاحظات الى اللجنة المختصة لصياغة الرؤية الموحدة لقوى التغيير وتسليمها للوساطة قبل التوقيع عليها.
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