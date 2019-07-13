لا للافراط ولا للتفريط

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ أن تفجرت ثورة الشعب في منتصف ديسمبر وانتفض الثوار ضد الطاغية واصروا علي الإطاحة بحكمه بل وكل نظامه منذ ذلك الحين والي الانتصار في الحادي عشر من ابريل وإزاحة البشير، منذ ذلك الوقت وحتي فض الاعتصام ومجزرة القيادة العامة أواخر شهر رمضان المبارك وحتي المسيرة الفارقة في الثلاثين من يونيو ظل الشعب يحافظ علي سلميته ولم تشب ثورته أي شائبه ولم يستجيبوا للاستفزازات الكبري التي تعرضوا لها مما يجعلهم اهلا للاشادة بهم وإكبار الموقف العظيم الذي وقفوه.

في المقابل عمد نظام الطاغية عمر البشير الي ضرب المحتجين والقسوة عليهم والتعامل غير اللائق معهم فسقط عشرات الضحايا بنيران المجرمين من زبانية البشير ومع سقوط الطاغية وحدوث التغيير ظلت الدولة العميقة متحكمة في مفاصل البلد ولم يتم اجتثاثها من جذورها فبقيت تتآمر علي الشعب الثائر وتسعي لاحداث الفتنة في البلد وجاء فض الاعتصام ومجزرة القيادة البشعة جاءت هذه الحادثة لتؤكد تغلغل اركان النظام البائد في مفاصل الحكم الجديد المتمثل في المجلس العسكري الانتقالي وتأكد الناس أن النظام الذي ثاروا عليه وسعوا الي الإطاحة به لم يتم تغييره بصورة حقيقية وانما تم تغيير رأس النظام فقط وهذا ما استدعي تكاتف الجهود للمطالبة بإكمال عملية التغيير وجاءت مسيرة الثلاثين من يونيو لتؤكد علي حقيقة راسخة مفادها ان العسكر لايمكن أن يتفردوا بإدارة البلد ومن الجيد أن يتوصل العسكر الي فهم هذه الحقيقة حتي لايصروا علي عنادهم ويمضوا في تحديهم لإرادة شعبهم وأمتهم.

الآن وقد توافق الناس علي ضرورة التوافق واتفقوا علي أن البلد لن تمضي نحو السلام دون اتفاق يجمع كل الأطراف يلزم أن يعمل الكل علي تجنيب البلد التمزق والفتنة والاحتراب وذلك بالتوافق التام وتناسي كل مشاكل الماضي لكن هذا لايعني بالطبع طي كل الصفحات فالمجرم الذي قتل الناس وعذبهم لايمكن أن يفلت من المساءلة بأي حال من الأحوال وليس مقبولا أن ينبري احد رافعا شعار عفي الله عما سلف داعيا الي تناسي كل ماجري ففي هذا تفويت لحقوق المظلومين وتضييع لدماء الأبرياء وفي نفس الوقت ليس من الإنصاف في شي الاشتطاط والغلو والمطالبة بمحاكمة الناس علي انتمائهم الفكري والسياسي فالانتنماء للمؤتمر الوطني ليس جرما في حد ذاته وما لم يكن الشخص مطلوبا في مخالفات ما فلا يمكن القول أنه غير مسموح له بالعمل السياسي فهذا ليس عدلا وان كان هذا هكذا فما بال البعض ينادون بعزل كل رايات الاسلام السياسي ورفض كل دعوة الي ممارسة الإسلاميين حقهم في العمل العام .

لابد من تحقيق العدل وحفظ الحقوق وعدم تضييع دماء الابرياء وعليه لابد من محاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم البشعة وفي نفس الوقت لابد من عدم الاشتطاط ويلزم رد كل دعوة تنادي بمحاكمة الناس علي آرائهم ومواقفهم السياسية.

ونقول لا للإفراط ولا للتفريط