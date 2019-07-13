- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تلقى الفريق الركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم المكلف تنويرًا ضافياً من المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة.
وأكد الوالي أنه سيدعم وزارة الصناعة والتجارة لتكمل كل مشروعاتها المتمثلة في المدن الصناعية بالجيلي التي توفر فرص العمل للشباب وتنمية المجتمعات الريفية وإنتاج سلع الصادر والمشروعات الأخرى.
ولكنه أكد أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون المتكامل وإعمال العقل الجمعي من أجل معاش الناس، وهنا دعا الوالي المنتجين في المجال الزراعي والرعوي لاعتماد أسواق المنتجين كأحد أهم سبل التسويق لمنتجاتهم تيسيرا للمواطنين.
وأضاف الوالي “سننشط كل أذرعنا الاقتصادية من شركة الخرطوم للأمن الغذائي والجمعيات التعاونية لتعمل بالتعاون مع وزارة المالية بالولاية وبنك السودان للقفز فوق هاجس غلاء المعيشة وتوفير متطلبات المواطن فضلا عن استجلاب خراف الأضاحي لهذا العام التي تشرف على بيعها الولاية لمنسوبيها من موظفين وعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يتفقد أداء وزارة الصناعة والتجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.