التغيير تعلن عن مسيرة ( العدالة أولاً ) اليوم

التاريخ: 13-يوليو-2019
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أعلنت قوى الحرية والتغيير تنظيم مواكب بأسم ( العدالة اولاً ) في أربعينية مجزرة القيادة العامة بكل مدن وقرى السودان بالعاصمة والاقاليم اليوم ، كاشفاً عن تحديد موجهات ومسارات المواكب لاحقاً .
وكشف اعلان الحرية والتغيير بحسب بيان أمس عن أن الأسبوع القادم سيكون حافلاً بالفعاليات الجماهيرية والثورية لتخليد ذكرى شهداء الثورة ، والتأكيد على تحقيق العدالة .
وأضاف البيان الأسبوع القادم سنواصل فية المواكب واللقاءات واستقبال الافادات من المصابين وشهود المجزرة ، ونضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء الثورة .
وبحسب صحيفة آخر لحظة أشار البيان الى محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداس ، مؤكداً أنه لاتملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فية أو تتنازل عنه ، مشيراً الى أن التحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها من أمر وخطط ونفذ للعدالة مطلب لا التفاف عليه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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