اجتماع حاسم اليوم لتوقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير

أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي البروفيسور محمد الحسن لبات عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاقاً كاملاً، على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية كافة، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير تسلمها الاتفاق بصيغته النهائية توطئة لدراسته والتوقيع عليه مساء اليوم (السبت).

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وقال (لبات) في تصريحات صحفية عقب جولة من المفاوضات استمرت حتى فجر أمس (الجمعة) بحسب صحيفة المجهر، إن الجانبين اتفقا على الاجتماع اليوم (السبت) للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن التفاوض كان بناءً ومسؤولاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)