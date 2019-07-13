أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * اجتماع حاسم اليوم لتوقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير * الحزب الشيوعي يتهم قوى الحرية بانتهاج الغموض وإبعاده من التفاوض * تجمع المهنيين يشترط إقالة المديرين وتصفية الوحدات الجهادية قبل فتح الجامعات * تحقيق استقصائي يحمل قادة في الجيش مسؤولية فض الاعتصام * الحرية والتغيير تعلن عن مواكب تأبين الشهداء اليوم (السبت) * قيادات اتحادية أبرزها (أحمد بلال) تعود للحزب الاتحادي الأصل الإنتباهة: * بلاغات بالقتل ضد البشير وهارون * تشكيل (التشريعي) بعد (90) يوماً واتفاق على سلطات (السيادي) * إنشاء مفوضيات للفساد والخدمة المدنية * مواكب مرتقبة لـ(العدالة أولاً) اليوم * صحيفة بريطانية: واشنطون تدعم اتفاق السودان خشية الفوضى * ضبط مصنع شهير يخلط صلصة فاسدة ويعيد تعبئتها * (الشيوعي) ينتقد تغييبه عن نتائج المفاوضات مع (العسكري) الصيحة: * “العطا” يكشف لـ(الصيحة) معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية * الوطني يحظر عضويته من التصريح بشأن مستقبل الحزب * الشيوعي: نتائج المفاوضات حُجبت عنا عمداً والاتفاق غامض آخر لحظة: * التحقيق مع مسؤول بالنظام السابق حول مخالفات أراضي * الشيوعي: لا لمشاركة العسكري والتغيير أخفت حقائق الاتفاق * الخرطوم تعلن توفير خراف الأضاحي للعاملين * واشنطن: لن نشارك في صياغة اتفاق الخرطوم * التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري اليوم * التغيير تعلن عن مسيرة (العدالة أولاً) اليوم اليوم التالي: * (العسكري) و(قوى التغيير) يكملان تفاصيل الاتفاق السياسي Advertisements * قوى الثورة تنظم مسيرة (العدالة أولاً) اليوم * واشنطن: لن نشارك في صياغة اتفاق (الخرطوم) * مصدر: الاتحاد الأوروبي يحضر لعقد مؤتمر (أصدقاء السودان) * (الشيوعي) يتهم المفاوضين بإخفاء الحقائق عن جماهير الانتفاضة * (الحرية والتغيير): الأسبوع المقبل حافل بالفعاليات الجماهيرية السوداني: * الوسيط الإفريقي: لا خلافات بين (العسكري) و(قوى الحرية) * (الشيوعي): تم تغييبنا عن نتائج المفاوضات * مبارك الفاضل: اخترقت مكاتب البشير ونافع بالأموال والعلاقات * استبعاد (40%) من البعثة الإدارية وأمراء الحج بالجزيرة * الاتحاد الإفريقي يرهن فك تجميد عضوية السودان بتشكيل حكومة مدنية * واشنطن: ندعم اتفاق (قوى الحرية) و(العسكري) ولن نشارك في صنعه الجريدة: * الحرية والتغيير تجدد الدعوة لمواكب (أربعينية) فض الاعتصام اليوم * (الشيوعي) يستنكر تغييب قوى الإجماع ويرفض مشاركة أعضاء (العسكري) بالسلطة الانتقالية * تجمع الأساتذة يعلن رفضه فتح الجامعات * مدير سودانير يوضح أسباب صيانة الطائرة الـ(ايرباص) بالخارج * الاتحادي الأصل يدعو لحسم وضع الحركات المسلحة والاتفاق معها * (الجريدة) تكشف أسباب تأخر التوافق على صيغة نهائية لمسودة الاتفاق الدار: * بالصورة والقلم.. ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالأبيض * العسكري والحرية يتفقان على الإعلان السياسي * رامب يتخلى عن الجنسية في التعداد السكاني * واشنطن تدعم اتفاق الانتقالي والتغيير بدون تدخل * شاكي يطارد متهماً حتى الشمالية ومفاجأة حزينة * اتهام زوج بشراء أدوات منزلية لزوجته بعشرين مليار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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